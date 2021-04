완도장보고수산물축제, 군민·관광객 안전 위해 취소

[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군(군수 신우철)은 내달 1일부터 5일까지 개최 예정이었던 ‘2021완도장보고수산물축제’를 2년째 지속되고 있는 코로나19로부터 군민과 관광객의 안전을 지키기 위해 취소하기로 했다고 6일 밝혔다.

축제는 ‘장보고축제’라는 타이틀로 해상왕 장보고 대사의 도전·개척 정신을 기리고자 1996년부터 매년 5월 개최하고 있으며, 2015년에는 축제의 명칭을 ‘장보고 수산물축제’로 변경했다.

그동안 해상 무역왕 장보고 대사의 진취적 기상과 청정바다 완도 수산물을 홍보하며 군민과 관광객이 함께하는 축제로 승화시켜왔지만, 올해 코로나19 대유행이 지속되고 있는 엄중한 상황을 고려해 축제를 취소하기로 했다.

군 관계자는 “코로나19의 여파로 지난해에 이어 올해도 축제가 취소돼 안타깝지만, 다음 축제는 알차고 안전하게 개최될 수 있도록 내실 있게 준비하겠다”고 말했다.

호남취재본부 최경필 기자 ckp6737@asiae.co.kr