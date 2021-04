[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 6일 오전 10시 기준으로 전날 오후 5시 이후 확진자 6명 발생했다고 밝혔다.

지역별로는 창원 2명, 통영·진주·김해 각 1명이다.

감염 경로별로는 도내 확진자 접촉 2명, 수도권 관련 1명, 조사 중 2명, 타시도 확진자 접촉 1명이다.

이에 따라 도내 누적 확진자는 총 3015명(입원 217명, 퇴원 2784명, 사망 14명)으로 늘었다.

