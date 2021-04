"두부·샐러드 등 할인" 홈플러스, '착한 열량 상품' 기획전

코로나19 장기화로 건강·안전 관심 늘며 건강식도 인기

간편 두부 매출 전년 동기 대비 320% 신장, 샐러드도 43% ↑



[아시아경제 김유리 기자] 홈플러스는 열량을 낮추고 영양은 높인 '착한 열량 상품' 소비가 크게 늘면서 관련 상품 할인 행사를 진행한다고 6일 밝혔다.

6일 홈플러스에 따르면 3월 두부면·두부봉 등 간편 두부 품목 매출은 전년 동기 대비 320%, 샐러드 매출은 43% 뛰었다. 코로나19 장기화로 가벼운 내식을 즐기는 트렌드가 확대된 영향이다.

홈플러스는 오는 8일부터 21일까지 점포, 온라인 등 홈플러스 전 채널에서 '착한 열량 상품' 기획전을 연다. 회사 측은 "건강과 안전에 대한 관심이 높아지면서 건강 먹거리 소비 추세가 더욱 늘 것으로 전망된다"고 설명했다.

'비건(동물성 식품을 섭취하지 않는 채식주의)' 시장 공략을 위한 두부, 샐러드, 라면 등 30여종 상품을 내놨다. '풀무원 두부면(넓은면·얇은면, 각 100g)'을 2490원 기획가에 선보인다. '풀무원 두부봉(해물, 180g)'은 마이홈플러스 멤버십 회원 대상 500원 할인한 1490원에 판다.

샐러드도 다양하게 구성해 '크런치가든·리치팜(각 300g, 팩)', '이색믹스 더블(500g, 팩)', '웰빙팜샐러드(440g, 팩)' 등을 각 3990~4990원에 선보인다. 한끼용으로 개별 포장해 재료 손질 과정 없이 바로 먹을 수 있는 상품이다.

튀기지 않은 건면 라면 '풀무원 자연은 맛있다 정·백·홍면(각 109g·103g·108.1g, 4입, 정상가 4980원)'도 14일까지 3980원 행사가에 내놓는다. 2개 이상 구매 시 15% 추가 할인해 판매한다. 100% 식물성 재료로 만든 '정면'은 비건 식품 인증을 받은 '비건 라면'이다. 콩으로 만든 채수를 사용했으며 버섯, 양파, 배추 등 12가지 채소를 로스팅해 감칠맛을 냈다. '백면'은 조개류와 사골로 깊은 맛을 극대화하고, '홍면'은 소고기, 버섯을 주재료로 얼큰한 맛을 낸 것이 특징이다.

임경래 홈플러스 신선식품본부장은 "고객 트렌드 변화로 식사 준비와 섭취에 부담 없는 '착한 열량 상품' 수요가 급증함에 따라, 트렌드에 발맞춘 상품군을 지속 확대하고 합리적 가격에 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr