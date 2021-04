옥션, 신선식품 특가코너 '옥션 별미' 리뉴얼…할인폭 ↑

6일, '토마토' 특가 할인…30% 할인에 추가 쿠폰, 덤도 증정

'옥션 별미' 리뉴얼, 매주 화요일마다 대표 상품 최대 30% 할인



[아시아경제 김유리 기자] 옥션은 대표 식품 프로모션 '옥션 별미'를 리뉴얼하고, 매주 화요일마다 대표 상품을 최대 30% 할인 판매한다고 6일 밝혔다.

옥션 별미는 평균 고객만족도 4점 이상의 검증된 상품을 모아 소개하는 식품 프로모션이다. 불만족 시 무료 반품과 '덤' 혜택이 제공된다. 기존 격주로 진행했던 것을 리뉴얼해 매주 화요일 하루 동안 옥션 별미를 확인할 수 있다.

매주 엄선해 소개하는 옥션 별미 메인 상품은 최대 30% 할인된 가격에 선보인다. 신설한 '친구 추천 이벤트' 코너를 통해 추가 할인도 받을 수 있다. 친구에게 옥션 별미를 공유하면 할인쿠폰이 자동 지급되며 공유 받은 친구도 추천코드를 입력해 쿠폰 혜택을 받을 수 있다. 일반회원에게는 20% 쿠폰 할인을 제공하고, 스마일클럽 회원은 30% 쿠폰을 더해 총 2장을 받을 수 있다.

스마일클럽 회원에게 제공해 큰 인기를 끌었던 '클럽 덤' 혜택은 일반 회원들도 누릴 수 있도록 확대했다. 별미 딜 상품 구매 시 자동 적용돼 덤까지 함께 받아볼 수 있다. 그 외에 불만족시 무료 반품 혜택은 기존과 동일하게 적용된다.

리뉴얼 후 첫 별미인 6일 대표 상품은 '토마토'다. 완숙토마토(2kg)를 30% 할인된 가격에 선보이며 1kg 추가 덤까지 제공한다. 스마일클럽 회원이 친구 추천 이벤트에 참여해 받은 쿠폰까지 사용하면 최종혜택가 6230원에 완숙토마토 3kg을 구매할 수 있다.

균형 잡힌 식사를 할 수 있는 '혼합 19곡(5kg)'은 최종혜택가 1만1500원에 준비했다. 통영에서 온 자연산 '바지락(1.5kg)'은 최종혜택가 9900원에 판매한다. '세이블 블랙포도', '평양비빔냉면', '호두파이', '호주산 곡물 소갈비살' 등도 특가에 만나볼 수 있다. 자세한 내용은 옥션에서 '옥션별미'를 검색하면 확인할 수 있다.

신동옥 옥션 마케팅팀 팀장은 "옥션 별미에 대한 호응이 커 매주 고객들이 이용할 수 있도록 리뉴얼했다"며 "기존보다 더욱 풍성해진 옥션 별미만의 혜택도 추가했다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr