김해시, 5년간 100만 그루 나무심기 계획 258% 초과 달성 … 500만 그루 도전

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 2017년 시작한 100만 그루 나무 심기 5개년 계획을 4년 차인 2020년 말 기준 258만 그루를 심어 258% 초과 달성했다.

이에 시는 여세를 몰아 500만 그루 나무 심기 5개년 계획을 수립해 추진한다고 5일 밝혔다.

시는 2017년부터 작년까지 국·도비 110억원을 확보해 미세먼지 차단 숲 조성에 50억7000만원, 도시 숲·입면 녹화 등 녹화사업에 42억1800만원, 산지 복구·경관녹화 등 조림사업에 18억5800만원을 투입했다.

도심과 외곽을 아우른 나무 심기로 미세먼지의 농도를 줄이고 생활권 확산을 차단해 나가고 있으며 최근 들어서는 다양한 도시 숲 조성에 힘을 쏟아 환경적인 측면은 물론 도시 미관에도 보탬이 되고 있다.

이와 함께 각종 도시개발사업에 따른 경관녹지를 확대해 더 많은 나무를 심었고 다양한 채널의 홍보로 봄철 나무 심기 붐을 조성해 많은 시민이 동참하고 있다.

허성곤 시장은 “100만 그루 나무 심기 달성에 만족하지 않고 다시 500만 그루 계획을 수립해 시민이 쾌적한 삶의 질을 누릴 수 있는 기후 안심 도시 김해를 조성하겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr