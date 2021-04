켄코아에어로스페이스, 美자회사에 1000만달러 유상증자… “우주 발사체 투자 확대”

[아시아경제 장효원 기자] 켄코아에어로스페이스 켄코아에어로스페이스 274090 | 코스닥 증권정보 현재가 14,350 전일대비 350 등락률 +2.50% 거래량 260,808 전일가 14,000 2021.04.05 14:04 장중(20분지연) 관련기사 켄코아에어로스페이스, 올해 큰 폭의 외형성장 기대…“MRO사업 양산 돌입”켄코아에어로스페이스, 300억 CB 납입 완료… 우주항공 사업 ‘본격 궤도’켄코아에어로스페이스, 주가 1만 7200원 (-6.27%)… 게시판 '북적' close 가 미국 내 우주 부문 M&A 및 우주 발사체 사업 확대 등을 위해 본격적으로 투자에 나선다.

켄코아에어로스페이스는 5일 공시를 통해 미국 자회사 켄코아 그룹(Kencoa Group)에 1000만달러(약 113억원) 규모를 투자한다고 밝혔다.

켄코아 그룹은 투자한 자금을 통해 미국 우주 발사체 시장에서 M&A를 추진하고 있어 기존 수주한 사업과 더불어 우주 사업 확대에 속도를 낼 예정이다. 이미 우주 발사체 사업을 진행하고 있는 켄코아유에스에이(Kencoa USA)와의 시너지 효과 및 빠른 사업 확장이 가능할 것으로 전망된다.

또 켄코아 유에스에이(Kencoa USA)에도 증자를 통해 설비 확충을 추진한다. 우주 발사체 사업 및 차세대 로켓엔진 사업에 참여해 부품 생산을 담당하고 있어 생산 시설을 확충을 통해 빠른 실적 성장이 기대된다.

항공우주원과 모건스탠리는 전 세계 민간 우주산업 시장 규모가 2013년 3000억달러(약 341조원)에서 2040년 1조1000억달러(약 1251조원) 규모로 3.6배 이상 성장할 것으로 전망하고 있다. 그 중 우주 발사체 시장이 2027년까지 324억달러(약 36조7000억원) 규모로 연 평균 15.7% 성장할 것으로 예상된다.

회사 관계자는 “우주 발사체는 저궤도 인공위성 및 정지궤도 인공위성을 비롯한 달탐사, 심우주 영역까지 확대되고 있으며 모든 우주 산업의 근간이 되는 인프라 산업으로 가장 큰 실적 성장세를 보이고 있다”며 “켄코아USA는 나사(NASA)는 물론 세계 최대 민간 우주 기업과 이미 우주 발사체 사업을 진행하고 있는 만큼 추가 수주 확대를 위해 생산 설비 증설을 결정했다”고 설명했다.

이어 “생산설비 증설을 통해 우주 발사체 사업을 확대하고 시너지를 낼 수 있는 우주 사업 관련 M&A를 추진함으로써 우주 사업 확장에 본격적으로 나설 계획”이라고 덧붙였다.

