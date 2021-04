파라다이스시티, 개관 4주년 기념 '땡큐 페스티벌' 실시

[아시아경제 김유리 기자] 파라다이스시티는 개관 4주년을 맞아 '땡큐(THANK YOU) 페스티벌'을 진행한다고 5일 밝혔다.

파라다이스시티는 파라다이스 리워즈 포인트 2배 적립, 각종 부대시설 이용 혜택 등을 담은 '해피 4th 데이' 패키지를 선보인다. 객실 1박에 프리미엄 뷔페 레스토랑 '온더플레이트' 조식 2인, 사계절 야외 온수풀 1회 이용 등을 담았다.

해당 패키지 이용객은 객실 키를 키오스크에 태그해 당첨 여부를 확인할 수 있는 비대면 스크래치 이벤트에도 참여할 수 있다. '디럭스 스위트' 객실 바우처, '파라다이스 시그니처 레드' 유료 멤버십 회원권, '온더플레이트' 런치 뷔페 이용권, 리조트 머니 10만원 등 다양한 경품을 증정한다. 이 패키지는 4월30일까지 이용 가능하며 가격은 주중 디럭스룸 성인 2인, 어린이 2인 기준 26만원부터다(VAT 별도). 공식 홈페이지 예약 시 1만원 할인도 받을 수 있다.

파라다이스시티의 레스토랑과 카페에서는 4주년을 기념해 선물을 마련했다. 4월20일부터 26일까지 '온더플레이트', '라스칼라', '라운지 파라다이스', '가든 카페'에서 당일 합산 25만원 이상을 이용한 고객 대상으로 비노 파라다이스 와인을 증정할 예정이다.

멤버십 회원 대상 4주년 기념 특전도 마련했다. 4월 말까지 '온더플레이트'. '라스칼라', '라운지 파라다이스', '가든 카페' 이용 시 파라다이스 리워즈 포인트 4% 적립 혜택을 제공한다. '파라다이스 아트 스페이스'에서 열리는 '인터-미션(Inter-mission)' 전시에도 무료로 입장 가능하다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr