[명품컬렉션] 보이스캐디 T8 "AI 거리측정기"

"그린 경사까지 알려준다."

한국여자프로골프협회(KLPGA) 공식 거리측정기 보이스캐디 T8(사진)이다. 그린 경사를 파악해 공략을 도와주는 V.AI 2.0™ 기능부터 탁월하다. 경사에 따라 아이언 샷에서 오르막 라이를 도모할 수 있다. 고정밀 카메라로 스캔해 11단계, 급경사 구간은 화살표로 보여준다. 퍼팅 뷰는 핀까지 직선 거리와 높낮이다. 그린에 올라가면 자동으로 나온다.

샷 템포 기능을 가미해 백 스윙과 다운 스윙의 시간과 템포를 알려준다. 일관성을 높여 안정적인 플레이가 가능하다. APL™(Auto Pin Location)은 ‘마이 보이스캐디’ 앱과 연동해 핀 위치를 확인한다. 스마트 코스 뷰(코스 프리뷰, 핀포인팅, BK/HZ, 줌, 스마트 샷 디스턴스 7가지)와 스마트 그린 뷰(리얼 그린언듈레이션, 그린 어택인포 등 5가지)는 그대로다.

47.5g짜리 초경량, T7 대비 12%나 가볍다. 선명한 화면과 스타일리쉬한 디자인은 기본이다. 골드 탑링을 채택해 어떤 룩에도 잘 어울린다. 일본어와 한자 지원이 더해져 총 4개 국어, 문자 및 SNS 알림, 백라이트, 만보계, 사이클, 런닝 등 활용도가 높다. 박태근 전략마케팅팀 부장은 "모든 아이디어가 골퍼의 편의를 위해 작동한다"고 자랑했다.