獨 예방접종위 “AZ백신접종 60세미만, 2차는 화이자·모더나로” 권고

뇌혈전동맥혈전증(CVST) 부작용 사례 보고에 이례적 결정

AZ 백신 1차 접종 270만명 중 60세 미만은 ‘m-RNA백신’ 접종 권고

[아시아경제 김희윤 기자] 독일 예방접종위원회는 아스트라제네카(AZ)의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신을 1차 접종받은 60세 미만에 대해 2차 접종은 화이자·바이오엔테크나 모더나 백신으로 받을 것을 권고했다.

예방접종위는 1일(현지시간) 웹사이트를 통해 해당 내용을 담은 코로나19 백신 접종 권고 4차 개정안을 가결·공표했다.

공표된 개정안에 따르면 코로나19 백신 접종 시 같은 백신으로 1·2차 접종 받는 것을 원칙으로 하되 AZ 코로나19 백신으로 1차 접종받은 이들 중 60세 미만을 ‘예외’로 규정했다.

예방접종위는 60세 미만 AZ 백신 1차 접종자를 대상으로 12주 후 화이자·바이오엔테크나 모더나 등 m-RNA(메신저리보핵산) 백신으로 2차 접종을 받을 것을 권고했다.

현재까지 1·2차 접종 시 다른 백신을 접종할 경우에 대한 안전성 및 효과에 관한 학술적 근거는 확보되지 않은 상태다. 하지만 해당 근거가 제시될 때까지 이같이 권고한다는 게 예방접종위의 입장이다.

앞서 토마스 메르텐스 예방접종위원장은 전날 슈피겔과의 인터뷰에서 "동물실험 자료상 1·2차 접종시 서로 다른 백신을 접종해도 면역반응은 동일하게 나타나는 것으로 확인됐다"며 "사람에게 어떤 면역작용이 일어나는지에 대해서는 아직 학술적 규명이 필요하지만, 곧 관련 자료가 나올 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이어 그는 "AZ백신의 2차 접종에 따른 위험은 현재로서는 추측할 수밖에 없는 상황"이라면서 "가장 좋은 해결책은 아예 (AZ백신의 2차 접종을)배제하고, 접종자의 안전을 위해 RNA백신을 접종하는 것"이라고 지적했다.

독일은 백신 접종 이후 AZ백신 접종자의 뇌혈전동맥혈전증(CVST) 의심 사례가 31건이 보고됐고, 이 중 9명이 사망에 이르자 AZ백신을 60세 이상에만 적용하기로 결의했다.

한편, 독일 내 AZ백신 1차 접종은 지난 2월 초부터 65세 미만을 대상으로 이뤄졌다. 이에 따라 이들 중 60세 미만 대상자는 5월초에 화이자·바이오엔테크나 모더나 백신으로 2차 접종을 받을 전망이다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr