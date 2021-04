검찰, '옵티머스 로비 의혹' 이헌재 前 경제부총리 소환조사

[아시아경제 송승윤 기자] 옵티머스자산운용(옵티머스) 펀드 사기 및 정·관계 로비 의혹을 수사 중인 검찰이 옵티머스 고문단으로 활동한 것으로 알려진 이헌재 전 경제부총리를 소환해 조사했다.

2일 법조계에 따르면 서울중앙지검 경제범죄형사부(부장검사 주민철)는 지난 1일 이 전 부총리를 참고인 신분으로 불러 조사했다.

검찰은 이 전 부총리를 상대로 옵티머스 고문단 영입 경위를 비롯해 활동 내역, 펀드 사기 인지 여부 등을 확인한 것으로 알려졌다.

'펀드 하자 치유 관련'이라 불리는 옵티머스 내부 문건에는 이 전 부총리를 비롯해 채동욱 전 검찰총장, 양호 전 나라은행장, 김진훈 전 군인공제회 이사장 등이 고문단으로 활동하며 회사가 고비에 처할 때마다 중요한 역할을 했다는 내용이 담겼다.

이들은 옵티머스 측으로부터 매달 수백만 원씩의 자문료를 받은 것으로 전해졌다.

문건에 이 전 총리는 2018년 옵티머스가 투자한 성지건설의 매출채권 일부가 위조된 것으로 드러나 서울남부지검에 수사 의뢰되자 채동욱 전 총장을 옵티머스 측에 소개한 것으로 나와 있었다. 이 전 총리가 추천한 발전소 프로젝트에 옵티머스 2대 주주인 이모씨가 투자를 진행 중이라는 내용과 이 전 총리의 제안으로 인프라 펀드를 진행한다는 내용도 포함됐었다.

앞서 검찰은 지난달 24일 옵티머스 측 금융권 로비 창구로 지목된 양호 전 나라은행장을 소환해 조사했다.

