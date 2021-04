걱정 마, 미얀마 … 부경대, 미얀마 민주화 지지 성명·유학생 돕기 모금운동 돌입

총학생회·대학본부·교직원 유학생 69명 지원 동참키로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “무차별 학살을 멈춰라!”

부산의 한 국립대 학생들이 미얀마 민주화를 지지하는 행동에 나섰다. 이 대학 미얀마 유학생들도 함께했다.

부경대 총학생회(회장 조영석·시스템경영공학부 4학년)는 2일 오전 대연캠퍼스 한어울터에서 미얀마 민주화 지지 성명을 발표했다.

조영석 총학생회장은 이날 부경대생과 미얀마 유학생 등이 참석한 가운데 성명서 발표 행사를 갖고 “무차별적인 학살을 멈추고 미얀마 국민에게 민주주의와 평화, 안전을 보장해 줄 것을 촉구한다”라고 밝혔다.

그는 “우리도 군부 독재에 맞서 목숨을 걸고 민주화 운동을 했던 저항의 역사가 있다. 우리는 그 아픔을 알기에 더더욱 외면하고 넘어갈 수 없다”고 강조했다.

부경대에는 미얀마에서 유학 온 69명의 학생이 학부, 대학원 과정 등에 재학하고 있다.

이날 행사에서 부경대 미얀마 유학생 대표는 “갈수록 심각해지는 미얀마 현지 상황이 너무 염려스럽고, 해외 송금도 막혀 미얀마 유학생들의 생활이 점점 힘들어지고 있다. 우리의 고통을 이해하고 지지해주는 동문(부경대생)의 연대에 감사드린다”라고 말했다.

부경대 총학생회는 이번 성명서 발표에 이어 부경대생을 대상으로 미얀마 유학생 지원을 위한 모금활동도 펼치기로 했다.

부경대 김영목 학생처장은 “대학본부도 학교에 유학 중인 미얀마 학생들을 대상으로 등록금, 생활비를 지원할 계획이다. 학생들이 어려움을 나누기 위해 연대하는 만큼 학교도 유학생들을 돕겠다”고 말했다.

부경대 교직원 단체들도 미얀마 학생 지원을 위해 모금활동 등에 적극 나서기로 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr