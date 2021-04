크래프톤, 작년 매출 1조7000억원…올해 3분기 내 상장 목표

[아시아경제 강나훔 기자] 게임 '배틀그라운드'를 만든 크래프톤의 지난해 매출이 1조7000억원에 달하는 것으로 나타났다.

2일 크래프톤 2020년 사업보고서에 따르면 지난해 연결 기준 매출 1조6704억원, 영업이익 7739억원을 기록했다.

저년 대비 매출은 53.6%, 영업이익은 115.4% 증가했고, 당기순이익은 99.5% 증가한 5563억원이었다.

특히 '배틀그라운드 모바일' 등 모바일게임의 성장이 크래프톤의 작년 실적을 견인했다.

지난해 플랫폼별 매출은 모바일 1조3413억원, PC 2649억원, 콘솔 295억원, 기타 346억원이었다. PC·콘솔 매출이 전년 대비 감소했으나 모바일 매출이 2배 이상 늘어나면서 전체 매출을 끌어올렸다.

크래프톤은 지난달 31일 주주총회에서 액면가 500원이었던 주식을 5대1로 분할하는 안을 통과시켰다.

현재 크래프톤의 장외 거래가는 주당 230만원을 넘는다. 액면 분할이 이뤄지면 주당 45만∼50만원이 될 전망이다. 주식 분할일은 다음 달 4일이다.

크래프톤은 올해 2∼3분기 상장을 목표로 하고 있다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr