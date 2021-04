한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 48,650 전일대비 1,250 등락률 -2.51% 거래량 2,012,920 전일가 49,900 2021.04.02 11:05 장중(20분지연) 관련기사 한화큐셀, 2932억원 규모 유상증자[클릭 e종목]“휴켐스, 우려는 반영됐다”[e공시 눈에 띄네] 코스피-1일 close 은 2일 오전 10시 31분 현재 전일보다 3.41% 내린 4만 8200원에 거래되고 있다. 거래량은 177만 8064주로 전일 거래량 대비 99.29% 수준이다. 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 48,650 전일대비 1,250 등락률 -2.51% 거래량 2,012,920 전일가 49,900 2021.04.02 11:05 장중(20분지연) 관련기사 한화큐셀, 2932억원 규모 유상증자[클릭 e종목]“휴켐스, 우려는 반영됐다”[e공시 눈에 띄네] 코스피-1일 close 은 가성소다, PVC 등 석유화학제품 제조 및 판매업체로 알려져 있다.

3월 31일 이베스트투자증권의 이안나 연구원은 '동사는 2024년 상업생산을 목표로 총 투자비 1,600억원, DNT 18만톤 신설 예정. DNT 원료인 질산도, ㈜한화에서 연산 40만톤 설비 투자 검토 중. 이번 투자를 통해 전량 DNT는 자체 생산할 계획. 2021년 8월부터 합성가스 공장이 상업가동화에 들어감에 따라 원가 경쟁력 강화될 예정. 향후 질산까지 투자할 경우,원가 경쟁력 큰 폭으로 개선될 것. 주 원료인 염소, 합성가스, DNT까지 내부생산으로 이루어지면서, TDI와CA생산설비에 안정적인 가동이 가능해 질 것.

'이라며 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 48,650 전일대비 1,250 등락률 -2.51% 거래량 2,012,920 전일가 49,900 2021.04.02 11:05 장중(20분지연) 관련기사 한화큐셀, 2932억원 규모 유상증자[클릭 e종목]“휴켐스, 우려는 반영됐다”[e공시 눈에 띄네] 코스피-1일 close 의 목표가를 6만 4000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 48,650 전일대비 1,250 등락률 -2.51% 거래량 2,012,920 전일가 49,900 2021.04.02 11:05 장중(20분지연) 관련기사 한화큐셀, 2932억원 규모 유상증자[클릭 e종목]“휴켐스, 우려는 반영됐다”[e공시 눈에 띄네] 코스피-1일 close 을 72만 3867주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 13만 4689주 순매도, 80만 7606주 순매수 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr