[아시아경제 임춘한 기자] K쇼핑은 2일 모바일 라이브 리뷰 쇼 ‘김&엄’을 론칭한다고 밝혔다. 김&엄은 홈쇼핑 상품을 기획하는 MD와 방송을 제작하는 PD가 직접 출연해 솔직한 상품 리뷰를 선보인다.

두 진행자는 상품 전문가로서 상품 실사용 후기, 장단점 등 솔직한 의견을 나누며 고객들과 실시간으로 소통을 한다. 또한 판매한 상품을 직접 써보며 찍은 실제 체험 영상부터 K쇼핑 소비자들의 후기 공유, 상품 시연 및 먹방까지 다양한 모습을 보여줄 예정이다.

첫 방송에서는 탈모샴푸, 소독티슈, 베개, 오징어, 콜라겐 등 다양한 상품의 리얼한 리뷰를 만나볼 수 있다. 김&엄은 2일부터 격주 금요일 15시에 K쇼핑 모바일 앱에서 시청할 수 있다.

