中企 홈쇼핑서 봄맞이 '쇼핑찬스' 쏟아진다

[아시아경제 김철현 기자] 중소기업 제품 전문 홈쇼핑 업체들이 봄을 맞아 쇼핑 혜택을 더한 이벤트를 잇따라 마련하고 있다. 코로나19 장기화로 비대면(언택트) 소비 트랜드가 확산된 가운데 소비자들이 집에서 보다 합리적으로 쇼핑을 즐길 수 있는 기회가 될 전망이다.

공영쇼핑은 우리 중소기업 상품과 농축수산물을 구매하는 고객을 대상으로 할인·적립 이벤트를 진행한다. 우선 대표 상품을 초특가에 선보이고자 마련한 특별 프로그램 '터져라 빵빵 특가'를 4월 한 달 간 매일 하루 두 번(오전 10시·오후10시 대) 방송한다. 4월 한 달 동안 5만원 이상 구매 시 적립금 4000원을 증정하는 '쌓여라 빵빵 특가'도 한다. 누적 결제액 기준으로 5만원 달성 시점으로부터 일주일 후에 자동으로 적립되며 1인당 1회 지급된다. 방송 상품뿐만 아니라 온라인 상품도 포함되며 자동주문, 상담원, 온라인 등 전 채널이 대상이다.

모바일 앱에서도 다양한 이벤트가 진행된다. 앱 출석 시 횟수별로 쿠폰을 지급하는 '모바일드루와 혜택 드루와'에서는 미션 성공 시 추가 아이스크림 기프티콘을 증정한다. 신규 고객을 대상으로 하는 '만원의 행복'도 상시 진행 중이다. 공영쇼핑 모바일 앱을 처음으로 다운 받은 고객에게는 적립금 2000원을 증정하며, 온라인 구매 이력이 없을 경우 15일간 사용할 수 있는 3000원 할인 쿠폰과 한 달간 사용할 수 있는 5000원 할인 쿠폰 2종이 모두 지급된다. 공영쇼핑 관계자는 "중소벤처기업부 산하 공공기관 홈쇼핑으로서 우수한 품질의 우리 중소기업 상품과 농축수산물의 소비 촉진을 위해 다양한 이벤트를 준비했다"고 말했다.

홈앤쇼핑은 봄을 맞아 '벚꽃연금' 경품 이벤트를 진행 중이다. 내달 1일까지 한 달 간 전 구매고객을 대상으로 총 3000만원의 적립금을 경품으로 지급한다. 추첨을 통해 당첨된 30명의 고객에게는 당첨 첫 달은 30만원, 이후 두 번째 달에서 여덟 번째 달까지는 10만원씩 적립금을 지급해 총 100만원의 적립금을 준다.

별도의 응모 없이 4월 구매 이력만 있으면 자동 대상자가 되며 적립금 사용 유효기간은 12월 31일까지다. 자세한 내용은 홈앤쇼핑 모바일 앱 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다. 홈앤쇼핑 관계자는 "코로나19로 힘든 시기에 홈앤쇼핑을 이용하는 고객들을 위한 쇼핑 지원금을 마련했다"고 말했다.

