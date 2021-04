모태펀드 2차 출자사업 경쟁률 3.6대 1 기록

모태펀드 창업생태계 마중물 역할 현재 진행형

[아시아경제 김철현 기자] 한국벤처투자(대표 이영민)는 2021년 모태펀드 2차 출자사업 접수결과, 147개 펀드가 모태펀드에 약 1조5081억원을 출자 신청했다고 2일 밝혔다.

이번 출자사업은 벤처 생태계가 코로나19로 성장의 원동력을 잃지 않도록 1차 출자사업에 이어 곧바로 추진돼 벤처시장에 신속하게 유동성을 공급할 수 있을 것으로 전망된다.

한국판 뉴딜 대책의 핵심인 스마트대한민국펀드, 취약분야 지원을 위한 창업초기·여성기업·소셜벤처펀드 및 M&A펀드 등 중소벤처기업부 소관 분야에는 당초 2195억원 출자계획 대비 약 8325억원 출자를 요청, 3.8대 1의 경쟁률을 기록했다.

문화콘텐츠 및 영화산업 관련펀드, 실감콘텐츠펀드 및 공공기술사업화 펀드, 국토교통혁신, IP크라우드펀딩 등 다양한 분야에 투자하는 펀드는 당초 1972억원 출자계획 대비 약 6756억원 출자를 요청, 3.4대 1의 경쟁률을 기록했다.

이번 2차 출자사업은 신청 수요 중 모태펀드가 4167억원을 출자하고 민간자금을 매칭해 약 7561억원 규모의 펀드를 조성할 예정이다. 이영민 한국벤처투자 대표는 "벤처기업의 성장은 일자리 창출효과와 경제성장률 기여효과가 높다"면서 "벤처기업의 성장이 국가 경제 성장까지 이어질 수 있도록 벤처생태계 마중물 역할을 지속 확대하겠다"고 말했다.

