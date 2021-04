화이자 "2차 접종 6개월 후에도 예방효과 높아"

[아시아경제 조현의 기자] 화이자의 코로나19 백신이 2차 접종 6개월 후에도 높은 예방효과를 유지하는 것으로 나타났다.

화이자-바이오엔테크는 1일(현지시간) 지난달 13일까지 4만6307명을 상대로 진행된 3상 결과 자사 백신의 예방 효과가 91.3%였다고 발표했다.

이번 발표는 2차 접종까지 하고 1주∼6개월이 지난 참여자들의 데이터를 포함해 기존 결과를 경신한 것이다. 참여자 중 약 1만2000명은 최소 6개월 전에 2차 접종을 마친 이들이었다.

화이자는 지난해 11월 4만4000명을 상대로 한 3상 임상 결과 95%의 예방효과가 나타났다고 발표했다. 백신 효력이 기존보다 낮아진 이유는 변이 바이러스가 확산한 데 따른 것으로 분석된다.

임상 과정에서 총 927건의 코로나19 감염사례가 나왔는데, 위약(플라시보)을 투여한 집단에서 850건, 백신을 맞은 집단에서 77건이 발생해 예방효과가 91.3%로 산출됐다. 백신 효력은 나이, 성별, 인종에 따라 크게 다르지 않았다.

남아프리카공화국에서 800명을 대상으로 진행한 시험에선 예방효과가 100%로 나타났다. 화이자는 자사 백신이 남아공발 변이에도 강력한 효력이 있다고 분석했다.

앨버트 불라 화이자 최고경영자(CEO)는 "이번 발표는 우리 백신의 강력한 효능과 좋은 안전성 데이터를 추가로 확정하는 중요한 단계"라면서 "백신이 현재 확산 중인 변이도 예방할 수 있다는 최초의 임상 결과를 제공한다"라고 평가했다.

