스타필드 하남, 하남검단산역 개통 기념 ‘아웃도어 페스티벌’

[아시아경제 임춘한 기자] 스타필드 하남은 오는 11일까지 하남검단산역 개통을 기념해 ‘아웃도어 페스티벌’을 진행한다고 2일 밝혔다.

스타필드 하남은 하남검단산역에서 도보로 8분 거리에 위치해 있다. 스타필드 하남은 그간 차량 또는 버스 이용 방문객들이 대부분이었으나 이번 개통으로 지하철 이용 방문객이 크게 늘어날 것으로 예상된다.

SNS 인증샷 이벤트도 준비됐다. 하남검단산역 개통을 기념해 스타필드 하남 방문 당일 하남검단산역 이용 인증 사진을 필수 해시태그(#스타필드하남, #하남검단산역, #아웃도어페스티벌)와 함께 인스타그램 업로드하면 스타필드 하남의 유명 디저트 카페, 카페마마스의 청포도주스 이용권을 증정한다.

또한 가족 단위 고객들을 위한 패밀리 및 패션 팝업스토어가 곳곳에서 펼쳐진다. 글로벌 완구 기업 해즈브로는 보드게임 2개 구매 시 20%, 3개 구매 시 50% 할인 판매하고 스포츠용품 브랜드 데카트론과 슈즈 브랜드 크록스, 인기 간식 제품 허니버터아몬드 등을 저렴한 가격에 선보인다.

스타필드 하남 관계자는 “완연한 봄을 맞아 가족, 친구, 연인, 반려견까지 모두 함께 즐길 수 있는 행사를 다채롭게 마련했으니 한층 더 가까워진 스타필드 하남을 만나보시기 바란다”고 말했다.

