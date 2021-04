경기도, 무주택 서민 28만4천가구에 임대주택·주거비 지원

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 올해 무주택 서민 28만4000가구에 공공 임대주택과 주거비를 지원한다.

경기도는 올해 저소득층 주거 안정을 위해 총 4만3000호의 공공임대주택을 공급하고, 저소득층 24만1200가구에 주거급여를 지급할 예정이라고 2일 밝혔다.

아울러 무주택자 누구나 적정 임대료를 내고 역세권 등 핵심지역에서 30년 이상 안정적으로 거주할 수 있는 '경기도 기본주택'과 지역 흉물로 전락해 도시 쇠퇴를 가속화하는 빈집 문제를 해결하기 위한 지원사업도 펼친다.

도는 이런 내용을 담은 '2021년 경기도 주거종합계획'을 확정했다.

도는 주거종합계획에 따라 먼저 올해 3만호의 공공건설임대와 매입ㆍ전세임대 1만3000호 등 임대주택 4만3000호를 공급한다. 입주 대상은 생계ㆍ의료급여 수급자, 청년, 신혼부부, 고령자, 장애인, 한부모 가정, 아동 주거빈곤가구, 퇴소 아동 등이다.

또 청년층 주거 안정과 저출산 극복을 위해 공급하는 임대주택 '경기행복주택'도 올해 2156호 짓는다.

도는 올해 주거종합계획에 '경기도 기본주택' 정책을 새롭게 반영했다.

도는 기본주택 정책 실현을 위한 법령 제ㆍ개정 등 제도 개선을 추진한다.

수요자 기반의 포용적 주거지원 방안도 마련한다.주거급여 대상자 24만1200가구 중 임차가구(약 24만 가구)에 월 평균 17만5000원의 주거비를, 자가가구(1200가구)에 최대 1241만원의 주택개량비를 지원한다.

취약계층에 대한 주거 금융비용 지원 사업도 펼친다. 매입임대주택 신규 입주자 1200가구에 임대보증금을 호당 최대 250만원까지 지원한다. 전세 보증금 지원사업은 취약계층 57가구에 대해 최대 1억원까지, 저소득층을 위한 전세금 대출 보증 및 이자 지원 사업은 1300가구를 각각 지원한다.

홍지선 도 도시주택실장은 "취약계층을 위한 임대주택 공급을 확대해 나가고, 경기도 기본주택 정책을 추진해 무주택자 누구나 안정적으로 거주할 수 있도록 주거 안정 정책을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라며 "국회와 정부 및 시ㆍ군, 공공기관과 공조 체제를 긴밀히 하고 계획을 차질 없이 시행하겠다"고 강조했다.

