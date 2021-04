롯데온, 롯데자이언츠 승리 기원 이벤트…“비대면으로 응원”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 4일까지 프로야구 개막을 기념해 롯데자이언츠 승리 기원 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.

롯데온 이벤트 페이지에 롯데 자이언츠를 응원하는 댓글을 작성한 고객 중 추첨을 통해 세븐일레븐 3000원 모바일 상품권을 증정한다. 총 추첨 인원은 자이언츠의 1위를 기원하는 의미로 1111명으로 정했다.

롯데 자이언츠의 홈런을 기원하며 홈런 수 예측하기 이벤트도 있다. 롯데자이언츠의 경기가 시작하는 4일 오후 2시 전까지 참여가 가능하며, 누적 홈런 개수를 예측해 응원 한마디와 함께 댓글을 작성하면 된다. 이중 100명을 추첨해 2만원 상당의 BHC 치킨 모바일 쿠폰을 제공한다.

롯데온 관계자는 “프로야구 개막전을 앞두고 롯데자이언츠의 승리를 응원하기 위해 이번 이벤트를 준비했다”며 “야구 관람에 재미를 더할 홈런 예측 이벤트와 함께 경기 관람 대표 간식인 치킨 등을 경품으로 증정하니 이벤트에 참여해 야구 경기 더 재미있게 즐기시길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr