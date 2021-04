윤석헌 "코로나19 금융지원 종료시 시장충격 최소화 노력"

"빅테크 성장에 은행 역할 약화…금융리스크 확대 우려도"

[아시아경제 이광호 기자]윤석헌 금융감독원장은 31일(현지시간) "코로나19 장기화에 따른 금융시장 불안요인에 대비하고, 현재 각국이 진행 중인 코로나19 금융지원책 종료 시 시장충격이 최소화되도록 노력해야 한다"고 강조했다.

윤 원장은 이날 화상회의로 개최된 바젤은행감독위원회 최고위급회의(GHOS)에 참석해 이같이 말했다. 최고위급회의는 바젤위원회 회원국의 금융감독기관장과 중앙은행 총재가 참여하는 의사결정기구다.

이날 회의에서 회원국들은 바젤은행감독위원회의 업무계획 등을 승인하고, 비은행금융중개(NBFI)와 은행시스템의 상호연계성과 대응 방향에 대해 논의했다.

윤 원장은 "한국에서도 비은행금융중개나 빅테크·핀테크 기업의 성장으로 은행의 중개역할이 약화되고, 금융시스템 리스크가 확대될 우려가 있다"고 언급했다.

이어 "이러한 문제에 대응하기 위해서는 비은행 권역에 한정해 규제·감독 방안을 마련하기보다 은행·비은행간 연계와 금융산업·시장 전반의 시스템 리스크 등을 감안한 총체적인 접근을 하는 것이 중요하다"고 피력했다.

