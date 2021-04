일본 백신접종 이제 100만회…43일 지났지만 접종율 1%도 안돼

[아시아경제 조슬기나 기자] 일본에서 코로나19 백신 접종 횟수가 누계 100만회를 넘어섰다. 지난 2월 접종이 시작된 이후 43일간 실적임을 감안할 때 더디다는 비판이 잇따른다. 전체 인구 대비 접종율은 1%에도 못미친다.

1일 니혼게이자이신문은 후생노동성의 자료를 인용해 지난달 31일을 기준으로 한 일본 내 백신 접종 횟수가 100만2739회로 집계됐다고 보도했다. 이 가운데 2차 접종까지 마친 사람은 약 12만5000명이다.

일본에서는 2월17일 백신 접종이 시작됐고, 3월 중순 이후 하루 5만~7만회 가량 접종이 진행되고 있는 것으로 파악됐다. 우선 접종대상자인 의료종사자 480만명을 대상으로 한 접종은 5월 말께 마무리 될 것으로 예상된다.

오는 12일부터는 65세 이상 고령자를 대상으로 한 접종도 시작된다. 하지만 백신 공급량이 한정돼 있어 본격적인 일반인 접종까지는 좀 더 시일이 걸릴 것이란 관측이다. 백신 접종 업무를 관장하는 고노 다로 행정개혁담당상은 전날 인터넷 방송에서 "5~6월이 되면 매주 1000만 회분의 백신이 들어올 예정이어서 속도를 낼 수 있을 것"이라고 말했다.

니혼게이자이신문은 아직 접종율이 일본 인구의 1%에도 미치지 못한다고 지적했다. 최근 4차 대유행 조짐을 보이는 코로나19 확산세를 막기엔 역부족이란 평가다. 니혼게이자이신문은 "미국은 하루 300만명 가까운 속도로 접종을 진행 중"이라며 "차이는 확산뿐"이라고 꼬집었다.

마이니치신문 역시 일본의 1회 이상 접종률은 이스라엘(60%), 영국(40%), 미국(30%), 유럽연합(10%) 등 주요 국가·지역과 비교해 크게 뒤지고 있다고 비판했다.

접종을 위한 시스템이 제대로 구축되지 못했다는 지적도 나온다. 후생노동성이 지난달 24일 발표한 지자체별 준비 상황 조사에 따르면 10곳 중 4곳은 의사가 부족하다고 답변했다.

일본에서는 최근 4차 대유행 조짐이 나타나고 있다. 전날 코로나19 신규 확진자 수는 2843명으로 이틀째 2000명대를 기록했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr