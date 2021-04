현대차, 3월 37만5924대 판매…전년 대비 22%↑

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차는 지난 3월 국내 및 해외 시장에서 전년 동월 대비 22.4% 증가한 총 37만5924대를 판매했다고 1일 밝혔다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 219,000 전일대비 1,000 등락률 +0.46% 거래량 728,290 전일가 218,000 2021.04.01 15:30 장마감 관련기사 수출입銀, 현대차 미래 모빌리티 시장 선점에 3조원 지원3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세현대차-수출입은행, 미래 모빌리티 산업금융 협력 MOU close 는 이같은 판매량 확대에 대해 "지난해 3월 코로나19로 인해 발생한 공장 생산 차질 및 판매실적 부진에 따른 기저효과 영향"이라면서 "판매정상화를 위해 힘쓸 계획"이라고 전했다.

레저용차량(RV) 모델은 팰리세이드 5897대, 투싼 4985대, 산타페 4274대 등 총 1만9706대가 판매 됐다. 수소전기차 넥쏘는 934대가 판매되며 종전 월간 최대 판매 기록인 795대(지난해 4월)를 뛰어넘었다.

해외판매 실적 역시 30만2114대로 전년 대비론 28.6%, 전월 대비론 21.6% 증가했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr