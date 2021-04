군사망조사위, 내일 '천안함 진정' 긴급회의 소집

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]대통령 소속 군사망사고진상규명위원회(이하 위원회)가 천안함 피격 사건에 대한 진정과 관련, 2일 긴급 회의를 소집했다.

위원회는 1일 "천안함 유가족의 의견을 적극 수렴해 위원회 긴급 회의를 내일 오전 11시 개최한다"고 밝혔다. 위원회는 "천안함 유가족들과 위원장이 면담했고, 위원장은 사안의 심각성을 고려했다"고 설명했다.

이인람 위원장은 이날 유족 등의 항의방문 뒤 "사안의 성격상 최대한 신속하게 각하할 수 있는지 등에 대해 결정할 예정"이라고 말한 바 있어 긴급 회의에서 각하 결정이 내려질 가능성이 커 보인다.

앞서 위원회가 '천안함 좌초설'을 꾸준히 제기했던 신상철 씨가 낸 진정에 따라 지난해 12월 천안함 사건에 대한 조사 개시를 결정한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

이에 천안함 피격 당시 함장이었던 최원일 예비역 대령과 유족, 생존 장병 등이 이날 명동에 있는 위원회를 항의 방문하는 등 반발이 이어졌다.

위원회는 천안함 사건에 대한 조사 개시 결정 이유에 대해 "위원회 구성원 사이에 각하 사유가 명확하다는 의견 일치가 이뤄지지 않는 경우 일단 조사 개시 결정을 하던 선례에 따른 결정이었을 뿐"이라고 해명했다. 이어 "'군 사망사고 진상규명에 관한 특별법' 17조 2항에 따르면 조사 개시 결정 후에도 각하할 수 있도록 돼 있다"고 덧붙였다.

