경찰청·초록우산 어린이재단, 범죄피해 아동 지원 MOU 체결

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 1일 초록우산 어린이재단과 '범죄피해가정의 아동 및 아동학대 피해자 지원을 위한 업무협약'을 체결했다.

양 기관은 사회적 최약자인 아동이 범죄 발생 시 방치될 위험이 크고, 조기 지원이 이뤄지지 않으면 올바른 인격 형성과 성장발달이 어렵다는 점에서 긴밀히 협력하기로 했다.

협약에 따라 경찰은 아동학대 피해자나 범죄 피해를 본 가정에서 도움이 필요한 아동을 발견하면 신속히 재단에 연계하고, 재단은 해당 아동에 대해 긴급 생계지원부터 의료·교육·주거지원까지 맞춤형 지원을 해나가기로 했다.

김창룡 경찰청장은 “범죄피해자가 온전한 일상을 회복하기 위해서는 경찰 노력만으로 부족한 만큼 민간 부문과의 협력이 중요하다”며 “지원 사각지대에 놓이는 범죄피해자와 가정이 없도록 빈틈없는 보호·지원체계를 구축하는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.

이제훈 초록우산 어린이재단 회장은 “가난과 생존의 문제를 넘어 차별과 폭력으로 고통받는 모든 어린이의 권리를 보호해야 한다”며 “업무협약을 계기로 경찰청과 긴밀히 협력해 범죄피해아동이 위기상황에 방치되는 경우가 없도록 노력하겠다”고 말했다.

