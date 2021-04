LG전자, 이시간 주가 +2.67%.... 최근 5일 개인 43만 789주 순매수

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 157,000 전일대비 7,000 등락률 +4.67% 거래량 1,371,735 전일가 150,000 2021.04.01 12:54 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 대화면 고성능 노트북 'LG 울트라기어 17' 출시대기업 간 빅딜!! “마그나-LG 빅딜” 관련 최대 수혜 株 오늘만 드립니다!어닝서프라이즈!! “삼성-LG” 관련 황금 수혜 株!! 외신 보도 초읽기 close 는 1일 오후 12시 31분 현재 전일보다 2.67% 오른 15만 4000원에 거래되고 있다. 거래량은 96만 2414주로 전일 거래량 대비 47.78% 수준이다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 157,000 전일대비 7,000 등락률 +4.67% 거래량 1,371,735 전일가 150,000 2021.04.01 12:54 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 대화면 고성능 노트북 'LG 울트라기어 17' 출시대기업 간 빅딜!! “마그나-LG 빅딜” 관련 최대 수혜 株 오늘만 드립니다!어닝서프라이즈!! “삼성-LG” 관련 황금 수혜 株!! 외신 보도 초읽기 close 는 글로벌 가전 및 정보통신기기 제조업체로 알려져 있다.

3월 30일 하이투자증권의 고의영 연구원은 '최근 글로벌 M2의 yoy 모멘텀이 둔화되며 시장의 멀티플이 흔들리고 있으나, LG전자와 관련된 업황 지표는강하게 유지되고 있음. 특히 미국의 가전제품 출하 데이터는 20년래 최고치를 보이고 있음. 선진국을 중심으로 백신이 보급되고 있음에도 여전히 외부 활동이 제한되고 있으므로 내구재에 대한 소비가 강력하게 발생중인 것. HE는 프리미엄TV 수요가 지속 확대되는 가운데, OLED TV 중심의 확판으로 LCD 패널가격 상승의 영향으로부터 상대적으로 자유로운 모양새.'라고 LG전자의 목표가를 23만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 LG전자를 43만 789주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 17만 4459주 순매도, 27만 1722주 순매도 했다.

