라인·야후재팬 합병회사 Z홀딩스, 벤처 투자사도 합병…'Z벤처캐피털' 출범

[아시아경제 강나훔 기자] 일본 Z홀딩스는 연결 자회사인 YJ캐피털(YJC)과 라인벤처스가 합병했다고 1일 밝혔다.

앞서 지난달 네이버의 일본 자회사 라인과 소프트뱅크의 자회사로 야후재팬을 운영하는 Z홀딩스는 경영통합을 마쳤다. 이에 두 회사의 계열사로 있던 YJC 라인벤처스도 통합하게 됐다. 두 기업 간 승계회사는 YJC이며 Z벤처캐피털(ZVC)로 사명을 변경하고 운영을 시작한다.

ZVC는 Z홀딩스와 라인의 경영 통합 및 기업 구조 전환에 따라 두 회사의 기업형 벤처캐피털(CVC) 투자 기능 및 활동을 통합한다.

또 ZVC는 300억엔 규모의 'ZVC 1 인베스트먼트 파트너십' 펀드를 출범했다. 이는 일본 내 최대 규모의 CVC중 하나로, ZVC는 한국, 일본, 미국, 중국, 동남아시아 등 글로벌 시장에서 투자 기회를 모색할 예정이다.

ZVC는 아울러 글로벌 및 일본 내 투자를 통해 스타트업들의 기업 가치를 극대화한다는 계획이다. 스타트업들과 Z홀딩스 그룹 모두 함께 성장하고 이익을 얻을 수 있는 비즈니스 협력 기회도 만들 예정이다.

호리 신이치로 ZVC 최고경영자(CEO)는 "ZVC는 스타트업들에게 성장 기반이 될 자본을 제공하고, Z홀딩스 생태계 내 교류를 통해 서비스를 발전시키며 더 나은 사회를 만들어 가기 위해 협력할 것"이라며 "새롭게 출범한 ZVC는 함께 미래를 만들어가는 파트너로서 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr