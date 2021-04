[세종=아시아경제 권해영 기자] 산업통상자원부는 오는 9월 한국광해광업공단 출범을 앞두고 '공단설립위원회'를 구성해 1일 첫 회의를 개최했다.

공단설립위원회는 6개월 동안 광해관리공단과 광물자원공사의 해산, 신설공단의 설립 및 출자에 관한 사무 등을 처리할 계획이다. 산업부 차관을 위원장으로 양 기관 본부장, 조직·회계·법률 민간 전문가 등 총 15명으로 구성된다.

이날 회의에서는 ▲공단설립위원회 운영규정 ▲공단 설립 추진일정 ▲통합공단 설립 관련 전문기관 용역 추진계획에 대한 심의·의결이 이뤄졌다.

박진규 산업부 차관은 "한국광해광업공단법은 2018년 두 기관을 통합하기로 결정한 후 약 3년만에 제정된 법"이라며 "두 기관의 협력과 공단설립위원회의 효율적 운영을 통해 광해광업공단 출범에 대한 비전이 마련될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

