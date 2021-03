[인터뷰]이동진 도봉구청장“디지털 열린 구청장실 도시 구석구석 정보 실시간으로 들여다보는 ‘디지털행정플랫폼’”

도봉구 디지털 열린 구청장실 첫 화면 코로나 현황 및 구정지표 달성현황, 구청장에게 바란다 등 구축 목적 반영, ‘주민 민원 등 주민 편의 사항’ 가장 우선...필요에 따라 언론동향, 인구·교통 등 도시흐름과 현황 확인, 구정지표와 그에 따른 매니페스토(공약사항), 회의자료 등 띄워 세부사항 열람 업무지시 활용할 수 있게

[아시아경제 박종일 기자] “‘디지털 열린 구청장실’이란 구청장실에 스마트 디지털 환경을 구축, 시각화된 데이터로서 과학적인 의사결정을 지원하고 컨트롤타워 역할을 수행하는 시스템을 의미한다”

이동진 도봉구청장은 본지와 가진 인터뷰를 통해 “사회가 다원화되고 고도화되며 주민들 욕구도 다양해진 만큼 도봉구로서도 그런 욕구를 즉각적으로 파악, 실시간으로 해결할 수 있는 플랫폼이 필요했다”며 도입 배경을 이같이 설명했다.

구는 디지털 열린 구청장실이 향후 부서별 데이터 공유를 통한 협치(協治) 체계로 작용, 구민들이 원하는 바를 과학적으로 읽어내 효과적인 해결법을 제시할 것으로 기대하고 있다.

특히 이번 코로나19라는 유례없는 상황이 빅데이터를 활용한 스마트 디지털 환경 구축 필요성을 절감하게 했다. 코로나19 상황 동안 줄곧 행정에 요구된 덕목은 ‘빠른 상황파악’과 ‘정확한 의사결정’이었기 때문이다. 이 구청장은 “코로나19를 겪으며 재난상황을 관리하는 데 데이터 종합, 나아가서는 융합이 곧 정확하고 신속한 판단의 처음이자 끝임을 다시 한번 절실히 느꼈다”고 말했다.

디지털 열린 구청장실은 구민의 삶과 직결되는 행정정보들을 최신 정보통신기술(ICT)을 도입해 유기적으로 연결, 도시 구석구석 정보를 실시간으로 들여다보는 ‘디지털행정플랫폼’을 의미한다. 즉, 모든 정보들이 모여 필요에 따라 추출되는 ‘사통팔달 정보 결절점’이라 할 수 있다.

도봉구 디지털 열린 구청장실 첫 화면은 코로나 현황 및 구정지표 달성현황, 구청장에게 바란다 등 구축 목적을 반영, ‘주민 민원 등 주민 편의 사항’을 가장 우선에 뒀다.

그 외도 필요에 따라 언론동향, 인구·교통 등 도시흐름과 현황을 확인, 구정지표와 그에 따른 매니페스토(공약사항), 회의자료 등을 띄워 세부사항을 열람, 업무지시에 활용할 수 있게 했다.

또 음성·화상 인식, 터치스크린 등 첨단기능을 도입함으로써 코로나19 기간 비상 실무회의와 기관회의까지도 꼼꼼히 대비했다.이 구청장은 “도봉구의 디지털 열린 구청장실은 그야말로 ‘작은 도봉구’”라며 “설치된 화면들은 역시 도봉구의 각종 데이터베이스(DB)를 실시간으로 표출하고 있는데, 도봉구에 관한 최신 정보들을 바로바로 확인할 수 있어 업무보고 및 부서간·기관간 회의에서 그 활용도가 높다”고 전했다. 또 “구의 열린 디지털 구청장실은 누적된 데이터를 개량화한 그간의 노하우를 접목해 하천·재난·경제 등 다양한 도시데이터를 통합한 플랫폼을 연계했다”며 “이를 근간으로 선제적 행정을 구현하도록 한 점이 타 지자체 사례와의 차별이라 하겠다”고 총평했다.

이번 열린 구청장실 구축 사업은 2020년 도봉구가 국토교통부 ‘스마트시티 통합플랫폼 기반구축’ 공모사업비 12억 원을 확보하며 가시화됐다.

구는 자체 기획·설계와 사전 타 지자체 벤치마킹, 자문을 통해 지난해 8월 디지털 구청장실 구축을 시작한 이후 5개월 만인 올해 1월 완공했다. 타 자치구 평균 7개월 대비 도봉구는 5개월의 짧은 시간 안에 마련한 것이 눈에 띄는 점이다. 이동진 구청장은 “자체분석을 통한 데이터를 다른 부서와 공동으로 활용함으로써 부서 간 칸막이 제거 및 협업을 진작, 공공행정 분야에서 일하는 분위기를 만드는 것이 중요하다. 결국 본질은 과학행정을 통해 정책의 적시성, 적합성을 높여 ‘구민 삶의 질 향상’에 기여하는 데 있는 것”이라고 강조했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr