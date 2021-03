[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 31일 함평군 신광면 동정 저수지 주변에 연분홍빛으로 물든 벚꽃길이 한 폭의 수채화를 보는 듯하다.

벚꽃길 1.5㎞ 조성된 동정 저수지는 벚꽃과 숲이 수면에 함께 투영되면서 환상적인 풍광이 연출되고 있다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr