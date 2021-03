전남도교육청, 직장보육시설 ‘꿈자람어린이집’ 개원

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청 직장보육시설인 꿈자람어린이집이 31일 장석웅 교육감과 수탁기관인 송원대학교 최수태 총장, 학부모 등이 참석한 가운데 개원식을 개최했다.

전남도교육청에 따르면 도교육청 부지에 들어선 꿈자람어린이집은 지상 2층 906㎡ 규모로 지어졌고, 6개 보육실, 유희실, 교사실, 원장실 등을 갖췄다.

송원대학교 산학협력단이 3년간 위탁 운영하는 꿈자람어린이집은 도교육청 소속 직원 자녀 22명이 현재 6개 반에 다니고 있다.

장석웅 교육감은 “꿈자람어린이집은 청사 앞 숲속 녹지공간에 있어 아이들이 맘껏 뛰어놀고 꿈을 키우기에 좋은 곳이다”며 “좋은 환경에서 아이들이 꿈을 키워 미래사회를 이끌 주인공으로 자라나길 바란다”고 밝혔다.

이어 “직원들의 소중한 자녀들이 신명 나고 활기차게 보낼 수 있도록 어린이집 환경과 보육과정 운영에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

