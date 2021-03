[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도는 31일 ‘생명 나눔 사랑의 헌혈’ 행사를 진행했다고 밝혔다. 이날 행사에는 전국 8개 본부와 5개 계열사 직원 등 800여명이 참여했다. 헌혈은 대한적십자사 대전세종충남혈액원 차량에서 발열체크와 마스크 착용 등 감염증 예방수칙 준수 하에 진행됐다. 한국철도 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr