삼성SDI, 심해저 광물 채굴 중단…ESG 경영 가속

[아시아경제 황윤주 기자] 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 660,000 전일대비 10,000 등락률 -1.49% 거래량 305,479 전일가 670,000 2021.03.31 15:30 장마감 관련기사 삼성SDI "심해저 광물 채굴 안한다"…ESG 경영 속도[클릭 e종목] "삼성SDI, 1Q 주춤하겠지만…결국 폭스바겐이 손 내밀 것"외국인·기관 "사자"…코스피, 이틀연속 상승 마감 close 가 심해 자연에 잠재적인 영향을 미칠 수 있는 과잉 개발에 대응하기 위한 '심해저 광물 채굴 방지 이니셔티브'에 참여한다.

삼성SDI는 BMW, Volvo, Google 등 세계적 기업들과 심해저 광물채굴(Deep Seabed Mining·DSM)에 대한 글로벌 모라토리엄(일시적 중단)을 지지하는 성명서를 31일 공개했다.

이는 심해저에서 광물을 채취하지 않고, DSM을 통해 공급되는 자원을 사용하지 않을 것을 약속한 것으로, 삼성SDI는 배터리 업계 중 유일하게 해당 이니셔티브에 참여했다. 해당 이니셔티브를 주창한 국제 환경단체 WWF(World Wide Fund for Nature)의 관계자는 참여 기업들에 대한 환영 의사를 표하며 "심해저 채굴은 막을 수 있는 환경 재앙"이라고 말했다.

최근 전기차 시장에 대한 관심과 배터리 수요의 증가에 따라 코발트, 리튬 등 주요 광물에 대한 수요도 급증하며 육지를 넘어 심해의 광물자원 활용 가능성에 대한 관심 역시 늘고 있다. 수천 미터 깊이의 바다에서 광물을 채굴하는 것은 취약한 심해 생태계와 생물 다양성에 파괴적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

삼성SDI와 BMW, Volvo, Google 등은 DSM이 심해 생태계에 미치는 유해성 및 영향이 충분히 검토된 바가 부족하므로 안전성이 입증되기 전까지 상업적 목적을 위한 심해저 광물 채굴에 대해 반대한다.

삼성SDI 관계자는 "배터리 업계 최초이자 유일하게 심해저 광물 채굴 방지 initiative에 참여한 것에 대해 긍정적으로 평가하고 있다"며 "앞으로도 책임감 있는 광물 채굴과 공급 방식을 통해 ESG 경영을 실질적으로 구현할 수 있도록 지속적으로 관심을 가지고 참여할 예정이다"라고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr