나무기술, 마곡 엠밸리 R&D 센터 착공식 개최

[아시아경제 유현석 기자] 클라우드 선도기업 나무기술 나무기술 242040 | 코스닥 증권정보 현재가 2,800 전일대비 15 등락률 -0.53% 거래량 106,939 전일가 2,815 2021.03.31 14:37 장중(20분지연) 관련기사 KT, '클라우드 원팀' 협력 본격화… 1차 정기협의체 개최나무기술 "아콘소프트, 60억원 시리즈A 투자유치…기업가치 410억원"나무기술, 5G(5세대 이동통신) 테마 상승세에 5.09% ↑ close 서울 강서구 마곡산업단지에서 ‘나무기술 엠밸리 R&D 센터’ 착공식을 개최했다고 31일 밝혔다.

이날 행사에는 나무기술 정철 대표, 시공사 신세계토건 김성주 대표, PM사 H파트너스 홍영배 대표, 감리·설계사 사이어쏘시에이츠건축사사무소 박종호 대표 등이 참석했다.

제로에너지 기술이 반영될 나무기술 R&D 센터는 2022년 9월 완공 예정이다. 지상 7층, 지하 3층에 연면적 약 6000㎡ 규모로 조성된다. 오픈이노베이션 센터에 입주할 회사를 포함하면 최대 300명 이상의 인력을 수용하게 된다.

회사는 R&D 센터 건립에 맞춰 2023년까지 전문 연구인력 20여명 등 30여명을 신규 충원할 계획이다. 또한 오픈이노베이션 센터에 입주할 자회사 및 관계회사를 포함하면 50명 이상의 충원이 예상된다.

이번 R&D 센터 투자는 클라우드 시장을 선도해온 나무기술의 글로벌 전략과 맞닿아 있다. 나무기술은 선제적인 투자로 국내 최초로 컨테이너 플랫폼 상용화에 성공하는 등 클라우드 플랫폼 1등 회사로 도약하고 있다.

클라우드, 가상화, 인공지능, 빅데이터 등의 고부가가치 솔루션 개발과 융합을 추진하고 공동연구를 통해 미래 경쟁력도 한층 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또 마곡 산업단지내 위치한 정보통신, 제약, 바이오 기업들과 활발한 교류를 통한 시너지를 창출한다는 계획이다.

회사는 동북아 일일 생활권에 위치해 접근성을 높인 나무기술 엠밸리 R&D 센터가 나무기술의 글로벌 강소기업 도약에 초석이 될 것으로 전망했다.

정철 나무기술 대표는 “나무기술 엠밸리 R&D 센터는 글로벌 클라우드 시장 선점을 위한 성장의 중심이 될 것”이라며 “가상화, 클라우드, 인공지능, 빅데이터 등 R&D 부문간 소통과 협업을 강화해 시너지를 극대화 하겠다”고 밝혔다.

