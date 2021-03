4월 과학의달 맞아 '온라인 과학산책' 즐기세요

과기정통부, 누리집 '사이언스올'에서 과학콘텐츠 패키지 제공

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부와 한국과학창의재단은 '4월, 과학의 달'을 맞이해 한 달 동안 과학문화 누리집 '사이언스올'에서 '2021 봄날의 과학산책'을 운영한다고 31일 밝혔다.

콘텐츠는 올해로 54주년을 맞이한 과학의 달을 맞아 '위기를 기회로, 내일의 희망 과학기술ㆍICT'라는 주제로 채워졌다. 코로나19 등 위기극복의 원동력이 된 과학기술의 현재와 미래를 국민들이 체감할 수 있도록 탄소중립, 바이오, 우주개발, 디지털뉴딜 등 4대 분야 중심으로 다양한 프로그램을 선보인다.

4대 분야별 과학주간을 운영하는데 ▲ 최신 과학기술 시연 ▲ 저명과학자 강연 ▲ 과학커뮤니케이터 강연 ▲ 생활과학교실 과학체험 ▲ 영화ㆍ드라마 속 과학이야기 토크쇼 등 과학콘텐츠 패키지를 제공한다.

'2021 봄날의 과학산책'에 대한 자세한 정보는 과학문화 누리집 '사이언스올'에서 확인할 수 있다.

