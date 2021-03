세종서 12명 코로나19 확진…4개 학교 학생·교직원 포함

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종에서 코로나19 확진자가 12명 늘었다.

31일 세종시에 따르면 이날 지역에선 세종 261번~272번 확진자가 무더기로 발생했다.

이들 확진자는 전날 코로나19 진단검사에서 양성 판정을 받았으며 대부분 기존 확진자와 접촉한 이력이 있는 것으로 조사된다.

다만 세종 265번·268번(외국인)·271번 등 3명의 확진자는 아직 감염경로가 확인되지 않은 상황이다.

확진자 중에는 온빛초·중촌초·미르초·두루고 등 4개 학교 학생 및 교직원도 포함된 것으로 전해진다.

앞서 전날 중촌초에선 방과 후 강사(세종 252번)를 매개로 교직원 3명이 코로나19 확진 판정을 받기도 했다.

현재 중촌초를 포함한 4개 학교는 등교를 전면 중지한 상태다.

방역당국은 역학조사를 통해 확진자 이동 동선과 감염경로를 파악하는 중이다.

