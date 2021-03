김창학 현대엔지니어링 사장, ‘어린이 교통안전 챌린지’ 동참

어린이 교통사고 예방 및 안전한 교통환경 조성 위해 직접 캠페인 참여

전 임직원들과 어린이 교통안전 공감대 형성하고 생활 속 실천에 나설 것

[아시아경제 조강욱 기자] 김창학 현대엔지니어링 사장이 어린이 교통사고 예방 및 안전한 교통환경 조성을 위한 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’에 참여했다.

현대엔지니어링은 자사 인스타그램 페이지에 ‘1단멈춤, 2쪽저쪽, 3초동안, 4고예방’ 표어를 든 김창학 사장의 사진을 업로드하고 어린이들의 안전을 위한 생활 속 교통수칙 실천을 독려했다고 31일 밝혔다.

‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’는 행정안전부가 시작한 참여형 캠페인으로 어린이 보호구역 내 교통사고 예방이라는 사회적 공감대를 조성하기 위해 지난해 12월 김희겸 행정안전부 재난안전관리본부장을 시작으로 사회 각계 각층의 인사들의 참여 아래 진행 중이다.

김 사장은 최영권 우리자산운용 대표의 지목으로 이번 ‘어린이 교통안전 챌린지’에 동참했으며, 우마르 하디(Umar Hadi) 주한인도네시아 대사를 다음 주자로 지목했다.

김 사장은 "이번 캠페인을 통해 대한민국 미래의 주역인 어린아이들의 안전이 최우선 되는 교통안전 문화가 정착되길 바란다"며, "현대엔지니어링 전 임직원들도 어린이 교통안전에 대해 깊은 공감대를 형성하고 생활 속에서 적극 실천할 수 있도록 함께 노력하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr