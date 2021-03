"4년만에 아반떼서 벤츠로"…당당하게 갭투자 자랑한 현직 교사

울산시교육청, 겸직·영리행위 여부 경찰에 수사 의뢰

[아시아경제 김봉주 기자] 울산의 한 현직 초등학교 교사가 겸직 허가도 받지 않은 채 부동산 강사 활동을 하며 유튜브 영상에서 "갭투자 4년만에 벤츠로 갈아탔다"고 자랑해 논란이 일고 있다.

울산시교육청 등에 따르면, 현직 교사 A씨(43)는 올해 1월부터 2월까지 한달간 부동산 온라인 강의 플랫폼에서 '갭투자로 월세 부자 되는 법' 등을 강의했다. 또 A씨 부동산 경매 비법을 담은 전자책이 판매됐다는 의혹까지 제기됐다.

영상에서 A씨는 "4년 전에는 평범한 직장인이었지만 지금은 기대수익까지 13억 정도 투자 결과를 얻었다"면서 갭투자를 권했다.

투자 성공 사연도 소개했다. A씨는 "올해 매도를 많이 하게 되면서 수익이 좀 났는데 5건 매도해서 세후 5억8000 정도의 수익을 올렸다"면서 "올해 이후 6억~7억 정도 더 나올 것 같고 조금 더 있다 매도를 한다면 그 이상일 것 같다"고 말했다.

특히 투자 수익 덕분에 "14년 정도 타던 아반떼가 있었는데 그 차를 이번에 벤츠로 바꾸게 됐다"고 고백했다.

A씨가 출연한 유튜브 영상은 지난해 12월 26일 올라와 1만건 넘는 조회수를 기록했다. 논란이 일자 현재 해당 유튜브 채널과 영상 등은 모두 비공개 전환됐다. A씨 개인 블로그 역시 비공개 처리됐다.

A씨의 겸직, 강사 활동, 유튜브 출연 등에 대한 논란은 경쟁 부동산 플랫폼에서 민원을 제기해 알려지게 됐다.

울산시교육청이 감사에 착수하자 해당 플랫폼은 A씨가 재능기부를 했다고 주장하고 있다.

다만 A씨의 온라인 강의 과정에서 부동산 경매 비법을 담은 전자책을 판매했다는 정황 등 의혹이 끊이지 않고 있다. 실제 A씨는 당시 유튜브 영상에서 "제 책만 보면 투자할 수 있게끔 전자책을 썼다. 블로그를 통해서도 판매를 하고 있다"고 말한 바 있다.

울산시교육청은 A씨가 부동산 유료사이트에서 강의한 사실을 확인하고 지난 22일 경찰에 수사를 의뢰했다. 30일에는 고소 내용을 추가 보완해 영리 행위 등 금품수수 여부에 대한 조사를 재의뢰했다.

