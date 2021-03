[아시아경제 지연진 기자] CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 141,200 전일대비 100 등락률 -0.07% 거래량 64,828 전일가 141,300 2021.03.30 15:30 장중(20분지연) 관련기사 CJ오쇼핑, 中企 참여 '1사1명품' 주문금액 200억 달성개인 순매수세에 코스피 '3000선' 회복코스피, 오후 들어 상승폭 축소 close 은 허민회·허민호 대표이사에서 허민호·강호성 대표이사로 변경됐다고 30일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr