차량 반도체 품귀 현대차 울산1공장 셧다운 … 4월7일~14일 휴업 결정

코나 라인, 반도체 수급난 … 아이오닉5 라인, 일부 부품 모듈 없어

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 차량 반도체 품귀 사태가 지속되면서 현대자동차가 결국 다음 달 울산 1공장 가동을 일시 중단한다.

현대차는 4월 7일부터 14일까지 울산 1공장 생산 라인을 멈춘다고 30일 밝혔다.

이날 열린 노조 대의원 간담회에서 회사 측이 반도체 등 부품 수급난으로 인한 휴업 필요성을 설명했고, 노조가 동의해 최종 휴업이 확정됐다.

2개 라인으로 구성된 울산 1공장은 1라인에서 코나, 2라인은 전용 전기차 아이오닉5를 생산한다.

현대차는 반도체가 많이 들어가는 카메라와 일부 부품 모듈 부족으로 코나 생산을 일시 중단하게 됐다.

아이오닉5는 반도체 부족은 아니지만, 구동모터를 생산하는 현대모비스 설비 일부에 문제점이 발생해 물량 공급이 어려워져 중단한다고 현대차 측은 설명했다.

