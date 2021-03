[아시아경제 지연진 기자] STX엔진 STX엔진 077970 | 코스피 증권정보 현재가 8,000 전일대비 180 등락률 +2.30% 거래량 179,262 전일가 7,820 2021.03.30 15:30 장중(20분지연) 관련기사 STX엔진, 604억 규모 공급계약 체결STX엔진, 선박평형수 처리장치 테마 상승세에 11.24% ↑STX엔진, 방사청과 357억 규모 계약 체결 close 은 박기문 대표이사를 선임했다고 30일 공시했다.

박 신임 대표는 서울대 기계건설학과를 졸업한 뒤 STX엔진과 STX중공업 통합영업본부장, STX중공업 사업총괄 전무를 지냈다.

이 회사는 또 이날 문영배 PBF NEXUS 디지털금융연구소장을 사외이사로 신규 선임하고, 정재형 태남법률사무소 변호사는 사외이사로 재선임했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr