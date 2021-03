중국, 美대사 42년만에 대만 방문에 '발끈'

[아시아경제 조현의 기자] 중국이 팔라우 주재 미국 대사의 대만 방문을 놓고 강하게 반발했다. 1979년 미중 수교로 미국과 대만의 공식 외교 관계가 단절된 이후 미국 대사가 대만을 방문한 것은 42년 만에 처음이다.

중국 관영 글로벌타임스는 30일 "미국 대사의 대만 방문은 바이든 정부가 전임 트럼프 정부의 대만 정책을 계승했다는 것을 보여준다"고 말했다. 중국은 '하나의 중국' 원칙을 앞세우며 대만을 외교적으로 고립시켜왔다.

태평양 섬나라 팔라우 주재 미국 대사 존 헤네시닐랜드는 지난 28일 5일간의 일정으로 대만에 도착했다. 헤네시닐랜드 대사는 수랭걸 휩스 주니어 팔라우 대통령의 대만 방문에 동행했다.

중국은 이에 반발해 전날 군용기 10대를 대만 방공식별구역(ADIZ)에 진입시켜 무력시위를 벌였다. 자오리젠 중국 외교부 대변인은 "대만 문제는 미국과 중국 관계에서 가장 중요하고 민감한 문제"라며 "중국은 미국과 대만 간 어떤 형식의 공식 왕래에도 단호히 반대한다"고 했다. 이어 "미국이 중국의 한계선을 넘으려 시도하지 말 것을 촉구한다"면서 "중미 관계와 대만해협의 평화와 안정이 심각히 훼손되는 일을 피해야 한다"고 경고했다.

대만에서는 반면 미국과의 밀착에 기대감을 표하고 있다. 린팅후이 대만국제학회 부비서장은 대만 타이페이타임스과의 인터뷰에서 "이번 방문은 미국이 자국 대사와 대만 간의 교류를 더는 금기시하지 않는다는 것을 보여준다"며 "미국이 대만과의 관계에서 점점 적극적인 자세를 보이고 있다"고 분석했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr