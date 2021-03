[아시아경제 지연진 기자] 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 4,000 등락률 +3.27% 거래량 561,383 전일가 122,500 2021.03.30 14:56 장중(20분지연) 관련기사 코스피 오전 중 3000선 '공방'조목조목 반박한 이재용 변호인단…'합병 의혹' 재판 3가지 쟁점은?5개월만에 재개된 이재용 재판…검찰 "불법 합병" vs 삼성 "적법한 경영활동" close 은 대만 타오위안 국제공항 제3터미널 토목건축공사에 대한 낙찰통지서를 수령했다고 30일 공시했다.

해당공사는 타오위안 국제공항 확장공사로 계약금액은 1조2372억원이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr