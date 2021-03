신일전자, 지난해 역대 최고매출 1724억원 달성

정윤석 대표 “선풍기 회사 벗어나 종합 가전기업 도약”

[아시아경제 김희윤 기자] 종합가전 기업 신일전자는 지난해 창사 이래 최대 매출을 기록했다고 30일 밝혔다.

신일전자는 이날 충남 천안시 신일전자 본관에서 제62기 정기주주총회를 개최했다. 신일전자는 지난해 매출 1724억원을 기록하며 역대 최대 매출을 기록했다. 이는 전년 대비 18% 성장한 수치다. 영업이익도 전년대비 313% 오른 62억원을 달성했다고 밝혔다.

정윤석 신일전자 대표는 “지난해 코로나19 팬데믹 등 어려운 경영여건 속에도 계절가전 판매 호조로 매출액이 전년 대비 18% 성장한 1724억 원을 기록, 창사 이래 역대 최고 매출을 달성했다"며, "영업이익도 전년 대비 313% 성장한 62억 원의 견조한 실적을 달성했다”고 말했다.

그는 이어 “지난해 주총에서 사명을 신일산업에서 신일전자로 변경하면서 고착화된 '선풍기 회사' 이미지를 탈피하고 종합가전 기업으로 도약하고 있다”며 “올해도 주주 여러분들이 보내주신 성원에 보답할 수 있도록 임직원 모두가 혼신의 힘을 다해 새로운 성장 모멘텀을 만들어 가겠다”고 밝혔다.

한편, 이날 주총에서는 재무제표 승인과 함께 1주당 20원의 현금배당도 함께 의결됐다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr