"야구도 유통도 한판 붙자" … 롯데마트, 23주년 기념 역대급 할인

4월 한달간 1000억 규모 할인 행사

롯데 자이언츠-SSG 랜더스 개막전 경기 관심집중

[아시아경제 조인경 기자] 롯데마트가 다음달 1일 창립 23주년을 맞아 4월 한달간 총 2000여개 품목, 1000억원 규모의 할인 행사를 한다고 30일 밝혔다.

이번 창립 행사는 총 4번에 걸쳐 진행되며, 첫 번째 행사 기간은 4월 1~7일이다. 특히 올해는 행사 기간 중인 다음달 3일아경제 조인경 기자] 롯데마트가 다음달 1일 창립 23주년을 맞아 4월 한달간 총 2000여개 품목, 1000억원 규모의 할인 행사를 한다고 30일 밝혔다.

이번 창립 행사는 총 4번에 걸쳐 진행되며, 첫 번째 행사 기간은 4월 1~7일이다. 특히 올해는 행사 기간 중인 다음달 3일 계열사 야구단인 롯데 자이언츠와 유통 경쟁사인 신세계그룹 이마트의 SSG 랜더스가 개막전 경기에서 맞붙는 만큼 행사 준비에 더욱 집중했다고 롯데마트는 설명했다.

롯데마트는 우선 다음 달 3일 열리는 프로야구 개막전을 기념해 '자이언트' 용량의 전복과 대추 방울토마토를 50% 가량 저렴하게 판매한다. 전복은 마리당 100g 무게로, 일반적인 중간 크기 전복(약 55g)의 두 배다. 대추 방울토마토 역시 일반 상품(1㎏)의 두 배가 넘는 2.3㎏ 용량으로 구성했다.

또 엘포인트 회원이 행사 카드로 결제하면 미국산 소고기 전 품목을 반값에 판매하고, 미국산 소고기를 4만원 이상 구매하면 휴대용 보냉가방도 증정한다.

일년에 단 두 번, 와인을 가장 싸게 구입할 수 있는 '와인 장터' 행사에선 와인 700여종을 최대 40% 할인된 가격에 판매한다.

동물복지 치킨과 동물복지 돈육, 친환경 포장재 상품 등도 창립 23주년을 맞아 새롭게 선보인다. 곡물 튀입옷을 입혀 튀겨낸 '귀리를 입힌 동물복지 치킨'은 엘포인트 회원에게 20% 할인해 준다.

이상진 롯데마트 마케팅부문장은 "롯데 계열사 야구단 개막 경기와 창립 행사가 맞물리면서 이번 할인 행사를 역대급으로 준비했다"며 "대용량 상품과 롯데마트 단독 상품 등을 통해 고객들이 더욱 부담 없이 쇼핑하실 수 있을 것"이라고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr