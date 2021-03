무면허 10대, 한밤중 운전하다 친구가 몰던 차 들이받아

[아시아경제 이주미 기자] 무면허로 운전을 하던 10대가 친구가 운전하던 차량을 들이받는 사고를 냈다.

29일 인천 서부경찰서에 따르면 이날 오전 2시5분경 인천시 서구 연희동 한 도로에서 A(18)군이 몰던 아반떼 차량이 친구 B(19)군이 운전하던 BMW 차량과 충돌했다.

이 사고로 A군과 동승자(15·여)가 다쳐 인근 병원으로 이송됐다. BMW 차량에 타고 있던 B군과 동승자(17·여) 등 2명도 부상을 당해 병원으로 옮겨졌다.

A군은 편도 4차선 도로에서 운전면허 없이 아반떼 차량을 몰다가 같은 방향 3차로에서 달리던 BMW 차량을 들이받은 것으로 조사됐다.

BMW 차량을 운전한 B군은 운전면허를 소지하고 있는 것으로 확인됐다. 사고 당시 두 차량은 인천시 서구 청라국제도시에서 경서삼거리 방향으로 주행 중이었다.

A군은 동승한 여학생의 가족 차량을, B군은 아버지 차량을 각각 몰다가 사고를 낸 것으로 파악됐다. 경찰은 A군을 교통사고처리특례법상 치상 혐의로 입건해 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.

