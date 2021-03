[아시아경제 유현석 기자]

◆국장급 전보

▶ 관세청 통관국장 김용식 ▶ 관세청 심사국장 이석문 ▶ 관세청 조사국장 고석진 ▶ 관세청 국제관세협력국장 주시경

◆ 과장급 전보

▶ 관세청 기획재정담당관 강연호 ▶ 관세청 인사혁신담당관 박헌 ▶ 관세청 감찰팀장 채봉규 ▶ 관세청 정보데이터기획담당관 최연수 ▶ 관세청 정보관리담당관 현명진 ▶ 관세청 연구개발장비팀장(직무대리) 최영환 ▶ 관세청 시스템운영팀장 노시교 ▶ 관세청 통관물류정책과장 한민 ▶ 관세청 관세국경감시과장(통관국) 임현철 ▶ 관세청 수출입안전검사과장 정기섭 ▶ 관세청 전자상거래 통관과장 김기동 ▶ 관세청 보세산업지원과장 김재식 ▶ 관세청 심사정책과장(심사국) 이철재 ▶ 관세청 세원심사과장(심사국) 윤동주 ▶ 관세청 기업심사과장 김동수 ▶ 관세청 공정무역심사팀장 백도선 ▶ 관세청 조사총괄과장 양승혁 ▶ 관세청 외환조사과장 김현석 ▶ 관세청 국제조사과장 백형민 ▶ 관세청 국제협력총괄과장 김희리 ▶ 관세청 자유무역협정집행과장 오현진 ▶ 관세청 원산지검증과장 김동이 ▶ 인천세관 항만수출입물류과장 문행용 ▶ 인천세관 항만통관정보과장 김용익 ▶ 인천세관 공항통관감시국장 유영한 ▶ 인천세관 여행자통관1국장 이근후 ▶ 인천세관 여행자통관2국장 정광춘 ▶ 서울세관 심사1국장 김현정 ▶ 서울세관 심사2국장 장웅요 ▶ 천안세관장 강성철 ▶ 부산세관 신항통관감시국장 김종덕

