[아시아경제 김은별 기자] 압델 파타 엘시시 이집트 대통령이 29일(현지시간) 수에즈 운하의 선박 좌초 사고 수습에 성공했다고 선언했다.

엘시시 대통령은 이날 본인의 트위터 계정에 "이집트 국민은 오늘 엄청난 기술적 난관을 극복하고 수에즈 운하 선박 좌초로 인한 위기를 성공적으로 끝냈다"고 썼다.

그는 이어 "문제를 해결함으로써 전 세계가 물품들을 (수에즈 운하를 통해) 받을 수 있음을 확신하게 됐다"며 "이 사건을 끝내는데 기술적, 실질적으로 기여한 모든 이집트인들에게 감사한다"고 밝혔다.

앞서 수에즈운하관리청(SCA)은 지난 23일 운하에서 좌초한 초대형 컨테이너선 에버 기븐(Ever Given)호의 선체 일부를 물에 띄우는 데 성공했다고 발표했다.

