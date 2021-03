서울시 한강사업본부, 내달 12일까지 주말 여의도한강공원 주차장 폐쇄…코로나 확산 대응

여의도한강공원 ? 국회 여의서로 간 진출입로 15개 차단

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 한강사업본부가 코로나19 확산세의 지속에 따라 시민의 안전을 위해 벚꽃 개화시기인 3월 31일부터 4월 12일까지 ‘한강공원 대응 조치’를 가동한다고 30일 밝혔다.

이번 조치는 여의도한강공원 주차장 폐쇄와 국회 여의서로 전면 폐쇄에 따른 한강공원과 국회 여의서로 간 진출입로 15개 구역 차단을 주요 내용으로 한다.

서울시는 우선 벚꽃 개화시기 동안 여의도한강공원 주차장을 폐쇄한다. 많은 인파가 몰릴 것으로 예상되는 4월 3일, 4월 4일, 4월 10일, 4월 11일에 여의도한강공원 주차장을 24시간 폐쇄하고, 해당 주차장 출입구 6개소에 차단시설을 설치할 계획이다.

아울러 영등포구청과 협조해 통제구역인 여의서로와 한강공원의 진출입로 15개 구역을 차단할 예정이다. 이용우 한강사업본부 운영부장은 “다가오는 벚꽃 개화시기에 코로나19 확산을 막고 시민의 안전을 지키기 위해 대응 조치를 시행한다”며 “나와 내 가족, 이웃의 안전을 위해 봄꽃놀이를 자제해 주시기를 당부드린다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr