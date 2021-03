예보, 모바일 안내 서비스 실시…"휴대폰으로 파산배당금 확인하세요"

4월부터 모바일 통해 파산배당금 보유 사실 공지

[아시아경제 송승섭 기자]예금보험공사는 오는 4월부터 모바일로 파산금융회사의 파산배당금을 확인하는 '모바일 안내 서비스'를 실시한다고 29일 밝혔다.

예보는 금융회사가 파산하면 파산재단의 잔여 자산을 현금화해 예금자에게 파산배당금으로 지급해왔다. 대상 개인은 파산배당금 확인을 위해 예보 미수령금 시스템 등에 접속하거나 우편 안내·신문광고 등을 활용해야 했다.

다음달부터는 예보가 통신사와 협업해 예금자의 최신 휴대전화 번호를 확인한 뒤 모바일을 통해 파산배당금 보유 사실을 직접 공지한다. 연락 두절과 수령계좌 변경 등의 사유로 파산배당금을 찾아가지 않는 예금자가 상당수 존재해서다.

예보는 주소 불명자와 고령자 등 사회취약계층으로 안내 대상이 크게 확대될 것으로 기대하고 있다.

예보 관계자는 "앞으로도 예금자들이 쉽고 편하게 파산배당금을 찾아갈 수 있도록 공공기관의 사회적 가치 및 포용적 금융에 부합하는 노력을 하겠다"고 말했다.

